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Собчак заявила, что Фёдор Бондарчук подарил Паулине Андреевой квартиру в Петербурге

0:43
Шоу-бизнес

Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук приобрёл роскошную квартиру для своей супруги Паулины Андреевой.

Собчак заявила, что Фёдор Бондарчук подарил Паулине Андреевой квартиру в Петербурге
Фото: openverse.org by Александр Вепрёв is licensed under CC BY-SA 3.0.

Элитная недвижимость, которой теперь владеет актриса, расположена на территории Санкт-Петербурга.

Эту информацию подтвердила журналистка и телеведущая Ксения Собчак, передаёт Woman.ru. Она поделилась, что супруги сами показали ей новую квартиру Андреевой при встрече. Точная стоимость недвижимости пока не раскрывается.

Ранее Бондарчук появился с женой на премьере фильма "Повелитель ветра". Фанаты кинорежиссёра заметили, что он на протяжении всего мероприятия находился рядом с Паулиной.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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