Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук приобрёл роскошную квартиру для своей супруги Паулины Андреевой.
Элитная недвижимость, которой теперь владеет актриса, расположена на территории Санкт-Петербурга.
Эту информацию подтвердила журналистка и телеведущая Ксения Собчак, передаёт Woman.ru. Она поделилась, что супруги сами показали ей новую квартиру Андреевой при встрече. Точная стоимость недвижимости пока не раскрывается.
Ранее Бондарчук появился с женой на премьере фильма "Повелитель ветра". Фанаты кинорежиссёра заметили, что он на протяжении всего мероприятия находился рядом с Паулиной.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.