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Телеведущая Светлана Бондарчук впервые показала сына Петра, который появился у неё в 54 года

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Шоу-бизнес

В честь дня матери телеведущая Светлана Бондарчук поделилась в социальных сетях редкими фотографиями своего маленького сына. Издание "7Дней" опубликовало данные снимки.

Телеведущая Светлана Бондарчук впервые показала сына Петра, который появился у неё в 54 года
Фото: Telegram-канал Светланы Бондарчук

На фотографиях маленький Пётр находится у неё на руках. Раньше Бондарчук всегда скрывала его лицо от публики, но теперь открыто показала, как выглядит сын. В её Telegram-канале опубликованы фотографии, на которых мама ласково его обнимает.

В августе 2023 года телеведущая объявила о пополнении в своей семье. Бондарчук также упомянула, что получила несколько некорректных комментариев относительно рождения своего малыша, однако она не планирует делиться подробностями и объяснять незнакомым людям.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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