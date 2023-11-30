Телеведущая Светлана Бондарчук впервые показала сына Петра, который появился у неё в 54 года

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В честь дня матери телеведущая Светлана Бондарчук поделилась в социальных сетях редкими фотографиями своего маленького сына. Издание "7Дней" опубликовало данные снимки.

Фото: Telegram-канал Светланы Бондарчук

На фотографиях маленький Пётр находится у неё на руках. Раньше Бондарчук всегда скрывала его лицо от публики, но теперь открыто показала, как выглядит сын. В её Telegram-канале опубликованы фотографии, на которых мама ласково его обнимает.

В августе 2023 года телеведущая объявила о пополнении в своей семье. Бондарчук также упомянула, что получила несколько некорректных комментариев относительно рождения своего малыша, однако она не планирует делиться подробностями и объяснять незнакомым людям.