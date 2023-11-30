В честь дня матери телеведущая Светлана Бондарчук поделилась в социальных сетях редкими фотографиями своего маленького сына. Издание "7Дней" опубликовало данные снимки.
На фотографиях маленький Пётр находится у неё на руках. Раньше Бондарчук всегда скрывала его лицо от публики, но теперь открыто показала, как выглядит сын. В её Telegram-канале опубликованы фотографии, на которых мама ласково его обнимает.
В августе 2023 года телеведущая объявила о пополнении в своей семье. Бондарчук также упомянула, что получила несколько некорректных комментариев относительно рождения своего малыша, однако она не планирует делиться подробностями и объяснять незнакомым людям.
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