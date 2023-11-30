Похудевший на 17 килограмм певец Стас Михайлов рассказал, что борется с лишним весом всю жизнь

У певца Стаса Михайлова сильно изменилась внешность. В одном из телепроектов на федеральном канале знаменитость откровенно рассказал о долгой и непростой борьбе с проблемой.

Фото: Официальное сообщество Стаса Михайлова в соцсети "В Контакте"

Михайлов признался, что изменившееся лицо связано с его похудением. За последнее время он смог избавиться от 17 лишних килограммов, не прибегая к услугам пластического хирурга. Исполнитель достиг таких результатов благодаря правильному питанию, регулярным тренировкам и своему сильному характеру.

Артист признался, что борется с лишним весом всю жизнь, с самой молодости. Он с шестого класса занимался теннисом, затем баскетболом.

"Я всё время чем-то занимаюсь. Каждый день на спорт обязательно: спортзал, дорожка или эллипс", — рассказал артист корреспонденту телеканала НТВ.

Помимо строгой диеты и физических нагрузок, Михайлов решил отказаться от алкоголя и мучных изделий. Певец признался, что позволяет себе съедать шоколадную конфету только по утрам. Он также подчеркнул, что все эти усилия он прилагает не только для своего здоровья, но и для преданных поклонников. Ведь в следующем году в честь своего 55-лети он планирует устроить грандиозный концерт и порадовать своих поклонников.

Стас Михайлов - Все для тебя