Дочь актёра Александра Абдулова Евгения вышла в свет

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Евгения, единственная дочь актёра Александра Абдулова, который скончался в 2008 году, недавно появилась в обществе. На момент смерти отца ей было всего девять месяцев. За все эти годы девочка очень редко появлялась в публичной обстановке. Жена Абдулова Юлия редко публиковала фотографии своей наследницы. Однако недавно Евгения снялась в фильме Андрея Богатырёва "Баба Мороз и тайна Нового года".

Фото: Личная страница Евгении Абдуловой в соцсети "В Контакте"

Фильм выйдет в широкий прокат 30 ноября, но уже был показан на закрытых показах. 16-летняя Евгения Абдулова попыталась дать интервью СМИ, но было видно, что ей неловко из-за отсутствия опыта.

"Что делать, я совсем не знаю", — сказала она.

Ответив на несколько вопросов журналистов, она быстро ушла, передаёт woman. ru.

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