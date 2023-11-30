Продюсер Киселёв обвинил артистов в коммерциализации патриотизма

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидер группы "Земляне" и владелец "Русской медиагруппы" Владимир Киселёв подчеркнул, что его артисты не делают выплату гонорара обязательным условием для участия в патриотических митингах, в отличие от некоторых других российских компаний.

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На церемонии вручения премии "Золотой граммофон" он отметил, что артисты его продюсерского центра выступают на патриотических акциях без взимания дополнительной оплаты, в то время как некоторые коллеги требуют гонорар за участие в подобных мероприятиях.

Кроме того, Киселев сообщил, что его компания не занимается сбором средств для поддержки военнослужащих в зоне СВО. Он подчеркнул, что все артисты "Русской медиагруппы" самостоятельно выступают на сцене и предоставляют гуманитарную помощь военнослужащим за свой счёт.

"Дико, когда артисты выходят на Красной площади только при условии гонорара", — приводит слова Владимира News.Ru.

Продюсер пояснил, что его компания ставит перед собой принципиальную задачу избегать взаимодействия с общественными фондами.

Ранее сообщалось, что продюсер продюсер заявил об отказе артистов выступать на одной сцене с Shamanом.

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