Лидер группы "Земляне" и владелец "Русской медиагруппы" Владимир Киселёв подчеркнул, что его артисты не делают выплату гонорара обязательным условием для участия в патриотических митингах, в отличие от некоторых других российских компаний.
На церемонии вручения премии "Золотой граммофон" он отметил, что артисты его продюсерского центра выступают на патриотических акциях без взимания дополнительной оплаты, в то время как некоторые коллеги требуют гонорар за участие в подобных мероприятиях.
Кроме того, Киселев сообщил, что его компания не занимается сбором средств для поддержки военнослужащих в зоне СВО. Он подчеркнул, что все артисты "Русской медиагруппы" самостоятельно выступают на сцене и предоставляют гуманитарную помощь военнослужащим за свой счёт.
"Дико, когда артисты выходят на Красной площади только при условии гонорара", — приводит слова Владимира News.Ru.
Продюсер пояснил, что его компания ставит перед собой принципиальную задачу избегать взаимодействия с общественными фондами.
Ранее сообщалось, что продюсер продюсер заявил об отказе артистов выступать на одной сцене с Shamanом.
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