Филипп Киркоров признался, что мать Пугачёвой подталкивала её к браку с певцом

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров не упускает возможности посещать презентации творчества своих коллег. Недавно он посетил премьеру фильма "Теща", высоко оценив работу Ларисы Гузеевой и Гарика Харламова.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

На мероприятии артист не акцентировал внимание на своей личной жизни, но поделился историей отношений с тещей — матерью Аллы Пугачевой.

Киркоров рассказал о теплых отношениях с Зинаидой Архиповной, которая всегда советовала взглянуть на молодого человека, ставшего мужем ее дочери. Она говорила: "Аллочка, такой мальчик хороший. Обрати на него внимание".

Артист также рассказал, что сам иногда играет роль посредника в отношениях, пытаясь помирить пары, включая Ольгу Бузову и рэпера Даву.

Филипп Киркоров признался в супружеских изменах Алле Пугачёвой во время их брака