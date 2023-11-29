Филипп Киркоров не упускает возможности посещать презентации творчества своих коллег. Недавно он посетил премьеру фильма "Теща", высоко оценив работу Ларисы Гузеевой и Гарика Харламова.
На мероприятии артист не акцентировал внимание на своей личной жизни, но поделился историей отношений с тещей — матерью Аллы Пугачевой.
Киркоров рассказал о теплых отношениях с Зинаидой Архиповной, которая всегда советовала взглянуть на молодого человека, ставшего мужем ее дочери. Она говорила: "Аллочка, такой мальчик хороший. Обрати на него внимание".
Артист также рассказал, что сам иногда играет роль посредника в отношениях, пытаясь помирить пары, включая Ольгу Бузову и рэпера Даву.
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