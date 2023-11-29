Юморист Дмитрий Хрусталёв заявил о рождении дочки

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Дмитрий Хрусталёв никогда не раскрывал подробностей относительно своей личной жизни. После окончания романа с Екатериной Варнавой артист начал встречаться с участницей "Хочу В ВИА Гру" и певицей Марией Гончарук. В 2019 году пара поженилась, при этом Мария является 11 лет моложе Хрусталева.

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Несмотря на то, что пара редко появляется на публике и не делится подробностями своей семейной жизни, на церемонии "Золотой граммофон" Дмитрий Хрусталев сделал неожиданное заявление.

Со сцены "Крокуса" 44-летний комик объявил, что 13-го числа у него родилась дочь. Это стало главным событием в его жизни, о котором он решил поделиться с публикой, проводя главную музыкальную премию вместе с Филиппом Киркоровым, которого заметили с обручальным кольцом на премии "Золотой граммофон".

Ранее сообщалось, что юморист заменит Ивана Урганта в "Золотом граммофоне".

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