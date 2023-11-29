"У него украинский паспорт": Диана Шурыгина рассказала о новых отношениях

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Диана Шурыгина, прославившаяся после скандальной истории в ее родном Ульяновске, прожила семь лет с момента обвинений в изнасиловании 21-летнего Сергея Семенова на вечеринке.

Фото: Telegram-канал Дианы Шурыгиной

Шурыгина стала известной личностью в ТВ и соцсетях, вышла замуж за оператора из программы Малахова, но затем загадочно исчезла. Недавно стало известно, что Сергей Семенов женился и работает правозащитником, в то время как Диана развелась и, судя по слухам, даже подумывала о работе в эскорте.

Девушка встречалась с блогером-миллионером Денисом Ребровым и проживала в роскошных апартаментах в "Москве-Сити", однако пара рассталась. Недавно Шурыгина появилась на московском мероприятии, где поздравила своего бывшего продюсера Диану Бичарову с днем рождения.

В интервью Шурыгина опровергла слухи о расставании, заявив, что вместе с Ребровым она уже пять лет в отношениях. Пара много путешествовала, но из-за проблем с паспортом они временно разлучены.

"Я вернулась в Россию одна, потому что Дениса не пустили — у него украинский паспорт", — рассказала девушка в интервью "Комсомольской Правде".

Она также планирует возобновить свой блог, которым какое-то время не занималась.

Ранее сообщалось, что Стас Садальский назвал окружение Аллы Пугачёвой причиной её падения вниз.

Где сейчас Диана Шурыгина и её обидчик?