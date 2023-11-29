Диана Шурыгина, прославившаяся после скандальной истории в ее родном Ульяновске, прожила семь лет с момента обвинений в изнасиловании 21-летнего Сергея Семенова на вечеринке.
Шурыгина стала известной личностью в ТВ и соцсетях, вышла замуж за оператора из программы Малахова, но затем загадочно исчезла. Недавно стало известно, что Сергей Семенов женился и работает правозащитником, в то время как Диана развелась и, судя по слухам, даже подумывала о работе в эскорте.
Девушка встречалась с блогером-миллионером Денисом Ребровым и проживала в роскошных апартаментах в "Москве-Сити", однако пара рассталась. Недавно Шурыгина появилась на московском мероприятии, где поздравила своего бывшего продюсера Диану Бичарову с днем рождения.
В интервью Шурыгина опровергла слухи о расставании, заявив, что вместе с Ребровым она уже пять лет в отношениях. Пара много путешествовала, но из-за проблем с паспортом они временно разлучены.
"Я вернулась в Россию одна, потому что Дениса не пустили — у него украинский паспорт", — рассказала девушка в интервью "Комсомольской Правде".
Она также планирует возобновить свой блог, которым какое-то время не занималась.
Ранее сообщалось, что Стас Садальский назвал окружение Аллы Пугачёвой причиной её падения вниз.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.