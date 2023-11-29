Актер Максим Матвеев показал, как создавалось лицо постаревшего маньяка в сериале "Мосгаз"

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Серийный убийца Влад Вихров - это персонаж криминального сериала "Мосгаз", который был впервые представлен зрителям в 2012 году. Прототипом этого персонажа является Владимир Ионесян, который в 60-х проникал в квартиры, представляясь сотрудником Мосгаза. В последующих сезонах сериала, через 11 лет после выхода первого сезона, Вихров предстал перед зрителями как стареющий преступник, который провел 20 лет на урановых рудниках.

Фото: Личный аккаунт максима Матвеева в Instagram by Максим Матвеев is licensed under Максим Матвеев в гриме

В новых сериях Вихров выступает в качестве консультанта молодого психиатра Марии Ермоловой, которую играет Ольга Лерман.

StarHit пишет, что 41-летний актер Максим Матвеев, который вернулся к роли Вихрова, поделился процессом создания сложного грима, в котором актера совсем не узнать.

"С возвращением Владик! Я рад, что ты оказался жив", — так подписал снимки Матвеев.

Он опубликовал фотографии, на которых показана пластическая маска, воссоздающая лицо старика, и даже показал, как гример оттягивает кусок "кожи", готовясь закрепить маску.

"На самом деле где-то в глубине души он добрый парень", подписал фото Матвеев.

МУРАШКИНА ПОДКАСТ НАТАША ГАСАНХАНОВА