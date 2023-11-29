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Актер Максим Матвеев показал, как создавалось лицо постаревшего маньяка в сериале "Мосгаз"

1:18
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Серийный убийца Влад Вихров - это персонаж криминального сериала "Мосгаз", который был впервые представлен зрителям в 2012 году. Прототипом этого персонажа является Владимир Ионесян, который в 60-х проникал в квартиры, представляясь сотрудником Мосгаза. В последующих сезонах сериала, через 11 лет после выхода первого сезона, Вихров предстал перед зрителями как стареющий преступник, который провел 20 лет на урановых рудниках.

Актер Максим Матвеев показал, как создавалось лицо постаревшего маньяка в сериале "Мосгаз"
Фото: Личный аккаунт максима Матвеева в Instagram by Максим Матвеев is licensed under Максим Матвеев в гриме

В новых сериях Вихров выступает в качестве консультанта молодого психиатра Марии Ермоловой, которую играет Ольга Лерман.

StarHit пишет, что 41-летний актер Максим Матвеев, который вернулся к роли Вихрова, поделился процессом создания сложного грима, в котором актера совсем не узнать.

"С возвращением Владик! Я рад, что ты оказался жив", — так подписал снимки Матвеев.

Он опубликовал фотографии, на которых показана пластическая маска, воссоздающая лицо старика, и даже показал, как гример оттягивает кусок "кожи", готовясь закрепить маску.

"На самом деле где-то в глубине души он добрый парень", подписал фото Матвеев.

МУРАШКИНА ПОДКАСТ НАТАША ГАСАНХАНОВА
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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