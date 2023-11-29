Кристина Асмус заявила о готовности помириться с мамой после разлада в семье

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Выросшая в многодетной семье Кристина Асмус оказалась в сложных отношениях с родственниками, за исключением своей младшей сестры Карины. Три года назад она шокировала публику, рассказав, что не общается со своей матерью из-за унижений и насилия в семье.

Фото: Личная страница Кристины Асмус в социальных сетях

Однако недавно актриса опубликовала фотографию с матерью Радой Викторовной сделанную еще в детстве. На снимке мать предстает как стильная и яркая женщина в розовом платье, лиловой кофте и с широкополой соломенной шляпой, держащая букет цветов, сообщает "Комсомольская Правда".

"Только сейчас осознаю, что всё самое сильное — от тебя", — заявила Кристина в социальных сетях.

Асмус призналась, что долго собиралась на этот шаг и начинает понимать свою мать только сейчас. Подписчики выразили актрисе свою поддержку и похвалили за смелость, выражая надежду на положительные изменения в отношениях между матерью и дочерью.

Ранее сообщалось, что актриса огорчилась, что не выгуляла новое платье на свадьбе экс-бойфренда Александра Петрова.

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