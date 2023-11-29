41-летняя певица Бритни Спирс вышла на связь с подписчиками абсолютно голой

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После того, как отгремели мемуары "Женщина во мне" 41-летняя поп-певица Бритни Спирс напомнила подписчикам, что любит показываться в неглиже. Бритни опубликовала ролик, на котором предстала абсолютно голой.

Фото: paparazi.ru

"Доброе утро", — говорит она, кривляясь на камеру.

Super.ru пишет, что поклонники разделились на два лагеря: одни поддерживают раскрепощенность Бритни, другие же утверждают, что подобные обнаженные посты ни к чему и лучше бы она налаживала общение со своими сыновьями.