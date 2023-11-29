Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
По мнению Рамзана Кадырова, СВО закончится в следующем году
Подоляк назвал жителей Донбасса "мифическим несуществующим народом"
"У него украинский паспорт": Диана Шурыгина рассказала о новых отношениях
Актер Максим Матвеев показал, как создавалось лицо постаревшего маньяка в сериале "Мосгаз"
Москвичу пришлось ампутировать пенис из-за того, что его жена неудачно пошутила
Стас Садальский назвал окружение Аллы Пугачёвой причиной её падения вниз
Певица Анна Седокова сказала, что решила жить для себя
Суд в Москве заочно арестовал украинскую певицу Джамалу
Кристина Асмус заявила о готовности помириться с мамой после разлада в семье

Киркоров: мне хватает денег, чтобы в Новый год быть свободным от работы

1:10
Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров, за кулисами церемонии "Золотой граммофон", заявил, что предстоящий Новый год он планирует встретить в кругу своей семьи. Артист вспомнил слова своей бывшей супруги Аллы Пугачёвой, которая отметила, что уровень достатка должен быть настолько высоким, чтобы человек не чувствовал себя униженным. Киркоров отметил, что у него имеется достаточное количество средств, чтобы отказаться от работы в новогодние праздники, сообщает news.ru.

Киркоров: мне хватает денег, чтобы в Новый год быть свободным от работы
Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

"У нас есть традиция: Новый год, оливье, просмотр фильма "Ирония судьбы" и время в кругу семьи. Новогодняя елка, конечно же, тоже входит в это. В этом плане я придерживаюсь традиций, подобно тем, кто сидит перед телевизором. Работа не волк, как гласит поговорка, и в лес не убежит. Однако у меня достаточно средств, как сказала великая Алла Борисовна, чтобы не чувствовать себя униженным. Это гениальная фраза. У меня достаточно, чтобы почувствовать себя свободным от работы в наступающем Новом году", — сказал певец журналистам.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Филипп Киркоров сделал предложение руки и сердца продюсеру Татьяне Тур

На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.

Филипп Киркоров предложил продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж
ВНИИ ГОЧС: шторм может обрушиться на 15 регионов России
Россиян предупредили о шторме в 15 регионах страны
Пятеро мобилизованных россиян отказались ехать в зону СВО и сбежали из части
Водителей РФ предупредили, что они рискуют, когда запускают двигатель дистанционно
Европа пригласила РФ на диалог в рамках ОБСЕ. Что Лавров скажет Западу? Любовь Степушова Русский добровольческий корпус* на Украине: новые власовцы Алексей Гончаров Сербы Косова хотят голосовать на парламентских выборах, Приштина против Михаил Плисюк
Русским приготовили ловушку: "Это как "Минск", только без "Минска"
Роналду удивил фанатов: футболист попросил судью не назначать пенальти
Военкор Евгений Лисицын рассказал, что у Клещеевки иностранные наёмники массово сдаются в плен с обморожениями
Военкор Евгений Лисицын рассказал, что у Клещеевки иностранные наёмники массово сдаются в плен с обморожениями
Последние материалы
Стас Садальский назвал окружение Аллы Пугачёвой причиной её падения вниз
Певица Анна Седокова сказала, что решила жить для себя
Суд в Москве заочно арестовал украинскую певицу Джамалу
Кристина Асмус заявила о готовности помириться с мамой после разлада в семье
Экс-глава ГУР Кондратюк заявил, что жену Буданова отравили через еду
1 402 202 042 рублей составляет долг блогера Елены Блиновской перед налоговой
Загадочные смерти офицеров НАТО опять совпали с ударами "Калибров": факты
Трёх девушек полиция задержала за поедание красной икры на Красной площади
41-летняя певица Бритни Спирс вышла на связь с подписчиками абсолютно голой
Украинские спортсмены отказываются возвращаться из поездок за границу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников