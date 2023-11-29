Киркоров: мне хватает денег, чтобы в Новый год быть свободным от работы

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров, за кулисами церемонии "Золотой граммофон", заявил, что предстоящий Новый год он планирует встретить в кругу своей семьи. Артист вспомнил слова своей бывшей супруги Аллы Пугачёвой, которая отметила, что уровень достатка должен быть настолько высоким, чтобы человек не чувствовал себя униженным. Киркоров отметил, что у него имеется достаточное количество средств, чтобы отказаться от работы в новогодние праздники, сообщает news.ru.

Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

"У нас есть традиция: Новый год, оливье, просмотр фильма "Ирония судьбы" и время в кругу семьи. Новогодняя елка, конечно же, тоже входит в это. В этом плане я придерживаюсь традиций, подобно тем, кто сидит перед телевизором. Работа не волк, как гласит поговорка, и в лес не убежит. Однако у меня достаточно средств, как сказала великая Алла Борисовна, чтобы не чувствовать себя униженным. Это гениальная фраза. У меня достаточно, чтобы почувствовать себя свободным от работы в наступающем Новом году", — сказал певец журналистам.