Ксения Собчак призналась, что чувствует, когда ее унижают снимками времен "Дома-2"

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

42 — летняя Ксения Собчак - яркий пример того, как можно перейти от образа "Блондинки в шоколаде" и "Дома-2" к серьёзной политической и медийной деятельности. Её путь действительно заслуживает внимания, ведь за 15 лет она смогла перейти от роли скандальной ведущей реалити-шоу "Дом-2" к статусу журналиста и даже политика.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

Правда, у многих Ксения до сих пор ассоциируется с "Домом-2": ей любят припоминать скандалы и делиться снимками из её прошлого. Самой Ксении, как оказалось, это только в радость. Super. ru пишет, что Собчак заявила, что она единственная кому, удалось "пересесть с бревна" в серьезный медиабизнес. Другие же её коллеги по цеху, по словам звезды, остались на том же уровне, просто в другом виде шоу-бизнеса.

"Самый большой комплимент для меня сегодня, когда различные СМИ, которые пытаются обесценить то, что я делаю, публикуют мои фотографии 20-летней давности в мини-юбке, где мне 18 лет", — цитирует звезду NEWS. ru.

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