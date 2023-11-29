Гуф признался, что бывшая жена запросила слишком большие алименты

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44-хлетний рэпер Гуф снова выясняет отношения со своей бывшей женой Юлией Королевой. На этот раз речь идёт об алиментах на их общую дочь Тину. В запрещённой соцсети Юлия уверяет, что может обеспечить себя сама, и не нуждается в материальной поддержки бывшего супруга.

Фото: prt scr youtube.com/Доктор Лазарев

StarHit пишет, что Гуф (Алексей Долматов) неожиданно признался — бывшая жена намерена отсудить у него большие выплаты на ребенка, которые он не сможет потянуть. Рэпер планирует общаться с Юлией через суд.

"Я очень люблю Тину. У меня после рождения дочери проснулась любовь ко всем детям. Но мой брак с этой Юлией Королёвой был полным пустяком. Мой ребенок — это мой ребенок. Тина остаётся со мной", — разоткровенничался артист.