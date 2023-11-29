Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ЦИАН: цены на вторичное жилье в России могут снизиться на 12% в следующем году
Alzheimer's & Dementia: доброжелательные экстраверты меньше подвержены деменции
Блинкен опроверг усталость НАТО от Украины
Минобороны: под контроль ВС России перешёл посёлок Артёмовское, улучшено положение на передовой
По наводке спецназа авиация РФ ударила по скоплению сил ВСУ у Авдеевки
Эксперт по фэншуй Мария Истомина рассказала, как выбрать мебель в дом
Хирург Дробязго: наследственность и острая инфекция могут привести к отрыву тромба
Россия договорилась с Белоруссией о совместной помощи Донбассу
Врач Павлова составила список полезных привычек для щитовидной железы

Гуф признался, что бывшая жена запросила слишком большие алименты

0:54
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

44-хлетний рэпер Гуф снова выясняет отношения со своей бывшей женой Юлией Королевой. На этот раз речь идёт об алиментах на их общую дочь Тину. В запрещённой соцсети Юлия уверяет, что может обеспечить себя сама, и не нуждается в материальной поддержки бывшего супруга.

Гуф признался, что бывшая жена запросила слишком большие алименты
Фото: prt scr youtube.com/Доктор Лазарев

StarHit пишет, что Гуф (Алексей Долматов) неожиданно признался — бывшая жена намерена отсудить у него большие выплаты на ребенка, которые он не сможет потянуть. Рэпер планирует общаться с Юлией через суд.

"Я очень люблю Тину. У меня после рождения дочери проснулась любовь ко всем детям. Но мой брак с этой Юлией Королёвой был полным пустяком. Мой ребенок — это мой ребенок. Тина остаётся со мной", — разоткровенничался артист.

СТЕРЕОТИП ШОУ. Стереотипы о провинции
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Филипп Киркоров сделал предложение руки и сердца продюсеру Татьяне Тур

На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.

Филипп Киркоров предложил продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж
ВНИИ ГОЧС: шторм может обрушиться на 15 регионов России
Россиян предупредили о шторме в 15 регионах страны
Пятеро мобилизованных россиян отказались ехать в зону СВО и сбежали из части
Водителей РФ предупредили, что они рискуют, когда запускают двигатель дистанционно
Европа пригласила РФ на диалог в рамках ОБСЕ. Что Лавров скажет Западу? Любовь Степушова Русский добровольческий корпус* на Украине: новые власовцы Алексей Гончаров Сербы Косова хотят голосовать на парламентских выборах, Приштина против Михаил Плисюк
Роналду удивил фанатов: футболист попросил судью не назначать пенальти
Русским приготовили ловушку: "Это как "Минск", только без "Минска"
Военкор Евгений Лисицын рассказал, что у Клещеевки иностранные наёмники массово сдаются в плен с обморожениями
Военкор Евгений Лисицын рассказал, что у Клещеевки иностранные наёмники массово сдаются в плен с обморожениями
Последние материалы
ЦИАН: цены на вторичное жилье в России могут снизиться на 12% в следующем году
Alzheimer's & Dementia: доброжелательные экстраверты меньше подвержены деменции
Блинкен опроверг усталость НАТО от Украины
Минобороны: под контроль ВС России перешёл посёлок Артёмовское, улучшено положение на передовой
По наводке спецназа авиация РФ ударила по скоплению сил ВСУ у Авдеевки
Эксперт по фэншуй Мария Истомина рассказала, как выбрать мебель в дом
Хирург Дробязго: наследственность и острая инфекция могут привести к отрыву тромба
Россия договорилась с Белоруссией о совместной помощи Донбассу
Гуф признался, что бывшая жена запросила слишком большие алименты
Врач Павлова составила список полезных привычек для щитовидной железы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников