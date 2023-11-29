Виктория Боня заявила, что теперь можно оценить результаты пластики, и поделилась видео

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

44-летняя Виктория Боня — известная участница реалити-шоу "Дом-2" и телеведущая продемонстрировала результаты нашумевшей пластической операции в запрещенной соцсети.

Фото: боня by Личный аккаунт Виктории Бони в Instagram

"Только сейчас можно обсуждать, удалась ли операция и стоила ли она того", — написала Боня.

Как и следовало ожидать, мнения разделились. Некоторые обожатели видят значительное улучшение и омоложение, в то время как другие высказываются об отсутствии какого-либо эффекта.

"Похожа на Боню, которая первый день пришла на лобное место в "Дом-2"", "По мне, так выглядите на 40. Никаких 25 или 30 близко не дать…", "Я до сих пор не понимаю, что поменялось? Что?" — пишут в комментариях.