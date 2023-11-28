Филипп Киркоров признался в изменах Алле Пугачёвой во время отношений

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Филипп Киркоров и Алла Пугачёва вступили в брак в 1994 году и прожили вместе 11 лет.

Фото: Личная страница Татьяны Тур в социальных сетях

Знакомство между Киркоровым и матерью Аллы, Зинаидой Архиповной, произошло до их свадьбы. Филипп утверждает, что Зинаида Архиповна была в восторге от него и советовала дочери вступить с ним в отношения.

"У меня была прекрасная теща, она любила меня" — сообщил Киркоров.

Однако официально Филипп не стал зятем Зинаиды Архиповны, так как мать Пугачевой ушла из жизни до свадьбы в 1986 году от инфаркта в возрасте 64 лет.

После развода с Аллой, Киркоров не нашел новой официальной спутницы жизни. Последние слухи связывают его с продюсером Татьяной Тур. Киркоров объявил Татьяну своей богиней и даже обнял ее в ответ на вопросы о своих отношениях.

Филипп неоднократно подчеркивал, что Пугачёва была основной женщиной в его жизни, и развод с ней в 2005 году был для него тяжелым периодом.

В одном из выпусков шоу "Маска" он неожиданно признался, что изменял Пугачевой, что, по его словам, стало причиной разрыва их отношений.

"Поэтому одинок, поэтому со мной развелись, я всегда налево ходил", — передаёт слова артиста "Комсомольская Правда".

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва поставила крест на личной жизни Киркорова.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Свадьбы и развод