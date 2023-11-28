Дочь Ларисы Гузеевой назвала спорт и правильное питание залогом своего похудения

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера комедии "Теща" от режиссера Аскара Узабаева, где главные роли исполнили Лариса Гузеева и Гарик Харламов. На предпремьерном показе Лариса Гузеева привела свою дочь Ольгу, которая работала на съемках фильма гримером.

Фото: Личная страница Ларисы Гузеевой в социальных сетях

23-летняя дочь актрисы вызвала внимание гостей премьеры своим изменением во внешности, отметив, что похудела на 20 килограммов.

"Сбросила за год и несколько месяцев с помощью спорта и правильного питания", — приводит слова Ольги "Комсомольская Правда.

Девушка призналась, что в подростковом возрасте страдала от лишнего веса, после чего болела анорексией и булимией. В настоящее время Ольга чувствует себя комфортно собой и радует глаз поддерживающей фигурой.

Лариса Гузеева, воспитавшая двух детей, держала их "в ежовых рукавицах", особенно сына от предыдущего брака. Однако с дочерью, родившейся в браке с ресторатором Игорем Бухаровым, актриса была более мягка.

В прошлом у Ольги случались нервные срывы, но Лариса реагировала с пониманием, связывая это с переходным возрастом. Актриса уверена, что со временем дочь станет более спокойной.

Ранее сообщалось, что дочь Ларисы Гузеевой перечислила условия для будущего мужа.

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