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Исполнительница хита "Солнце Монако" Люся Чеботина отреагировала на обвинения в неестественной красоте

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Люся Чеботина выступила в защиту натуральной красоты коллег по шоу-бизнесу и своей собственной. В ответ Чеботина столкнулась с волной критики в адрес своих слов о естественной красоте, комментаторы посчитали, что Люся лукавит и выглядит совсем не натурально с винирами и увеличенными губами.

Исполнительница хита "Солнце Монако" Люся Чеботина отреагировала на обвинения в неестественной красоте
Фото: onlinetambov.ru

Super.ru пишет, что комментаторы считают, что Люся Чеботина прибегает к услугам косметолога. Люся ответила хейтерам, что она на самом деле не прибегала к увеличению губ или другим хирургическим вмешательствам, характерным для изменения внешности, как, например, удаление комков Биша (жировички на щеках, которые могут быть удалены для придания более скульптурных черт лица).

Певица подчеркнула, что сейчас её зубы сейчас имеют естественный цвет после неудачного опыта установки виниров — певица заменила белоснежные виниры на более естественные.

 

ЛЮСЯ ЧЕБОТИНА vs СТАС МИХАЙЛОВ | БИТВА ПОКОЛЕНИЙ | 2 СЕЗОН | 4 ВЫПУСК
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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