29-летняя Дарья Клюкина - была участницей и победительницей российской версии шоу "Холостяк" с участием артиста Егора Крида. После участия в телешоу, Даша сделала акцент на личной жизни, избегая публичного внимания и скандалов, которые часто сопровождают реалити-шоу.
Даша вышла замуж за Владимира Чопова — топ-менеджере компании "Газпром-Медиа", в 2019 году и, по всей видимости, ведет счастливую семейную жизнь.
Super.ru пишет, что сегодня в запрещенной соцсети появился пост, где Даша стоит с округлившимся животом.
"Мы", — немногословно подписала она.
Её подписчики приняли эту новость с энтузиазмом и теплотой, о чем и выразились в комментариях.
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