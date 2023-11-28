Победительница "Холостяка" с Кридом блогер Дарья Клюкина впервые станет мамой

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

29-летняя Дарья Клюкина - была участницей и победительницей российской версии шоу "Холостяк" с участием артиста Егора Крида. После участия в телешоу, Даша сделала акцент на личной жизни, избегая публичного внимания и скандалов, которые часто сопровождают реалити-шоу.

Фото: Личный аккаунт Дарьи Клюкиной в Instagram by Дарья Клюкина

Даша вышла замуж за Владимира Чопова — топ-менеджере компании "Газпром-Медиа", в 2019 году и, по всей видимости, ведет счастливую семейную жизнь.

Super.ru пишет, что сегодня в запрещенной соцсети появился пост, где Даша стоит с округлившимся животом.

"Мы", — немногословно подписала она.

Её подписчики приняли эту новость с энтузиазмом и теплотой, о чем и выразились в комментариях.

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