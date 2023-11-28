Суррогатная мать отдала Пэрис Хилтон новорожденную дочку, которую назвали Лондон

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Американская киноактриса, певица, фотомодель и просто главная светская тусовщица 2000-х Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз. Правда дочку, названной Лондон, для звезды вынашивала суррогатная мать.

Фото: pxfuel.com

Отцом ребенка является крупный предприниматель Картер Реум, за которого Хилтон вышла замуж в ровно два года назад. Имя суррогатной мамы, естественно, не разглашается.

Появившуюся на свет 24 ноября малышку Пэрис нарекла именем Лондон, который в честь ее самого любимого на свете города, сообщает издание "Стархит".

"Моя жизнь кажется такой полной: у меня есть маленький мальчик, а теперь и моя маленькая девочка", — радостно сообщила Хилтон в своем первом комментарии по поводу появления на свет дочки.

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