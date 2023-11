Для артистов, готовых выступать на корпоративных мероприятиях, декабрь становится наиболее прибыльным месяцем. В предновогодний период спрос на таких исполнителей огромен, и некоторые из них соглашаются провести 3-4 выступления за один вечер.

Фото: openverse.org by diogolhh is licensed under CC BY 2.0.