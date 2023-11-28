Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пленный солдат ВСУ рассказал об "уличной мобилизации"
Наркологи рассказали о скрытом "симптоме Буратино" у пьяниц
Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Пулково 28 ноября возобновили штатную работу
Гинеколог Вергасова назвала упражнение, которое улучшает интимную жизнь девушек
Немецкий генерал Катер предрёк Украине тяжёлую зиму из-за российских атак
Добронравов, Прытков, Вдовиченков: стал известен актерский состав новой экранизации "Онегина"
Эксперт Осипова рассказала россиянам, от каких работодателей надо бежать
Садальский о конфискации у олигархов РФ арены "Хельсинки": понятно, куда наши патриоты вкладывали деньги
Канцлер ФРГ Шольц пообещал поддерживать Украину, несмотря на проблемы с бюджетом

Продюсер Шахиди раскрыл гонорары, которые требуют звезды на Новый год

Шоу-бизнес

Для артистов, готовых выступать на корпоративных мероприятиях, декабрь становится наиболее прибыльным месяцем. В предновогодний период спрос на таких исполнителей огромен, и некоторые из них соглашаются провести 3-4 выступления за один вечер.

Продюсер Шахиди раскрыл гонорары, которые требуют звезды на Новый год
Фото: openverse.org by diogolhh is licensed under CC BY 2.0.

К сожалению, публично доступной информации о гонорарах практически не существует. Однако Табриз Шахиди - продюсер, руководитель "империи музыки", поделился данными о стоимости выступлений некоторых артистов.

В этом году Филипп Киркоров, Баста и группа "Руки Вверх!" стали одними из самых высокооплачиваемых исполнителей. За выступление на корпоративном мероприятии их можно пригласить за 8-10 миллионов рублей. Выступление Полины Гагариной, Шамана, Анны Асти и группы "Звери" обойдется дешевле — от 6 до 8 миллионов рублей.

По словам Шахиди, Леонид Агутин и Zivert запросили за выступление на корпоративе от 4 до 6 миллионов рублей, а минимальную цену установили Владимир Пресняков и Клава Кока — от 3 до 4 миллионов рублей.

Влияние на гонорары оказали колебания курса рубля и уход с российской сцены некоторых артистов. Кроме того, различные факторы также влияют на увеличение стоимости выступлений звезд, сообщает "Общественная служба новостей".

Табриз Шахиди отметил, что некоторые артисты предпочитают остаться в Москве в декабре, чтобы провести больше корпоративных концертов и заработать больше денег.

Гонорары звёзд: кто зарабатывает больше всех?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Российские ракеты ударили по стратегическому авиазаводу в Киеве

Российские ракеты ударили по стратегическому заводу в Киеве, где производят беспилотники для украинской армии.

Подпольщик сообщил о ракетном ударе по авиазаводу в Киеве, где производят БПЛА
Филипп Киркоров предложил продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж
Филипп Киркоров сделал предложение руки и сердца продюсеру Татьяне Тур
Россиян предупредили о шторме в 15 регионах страны
Владимир Пресняков заявил, что уехавший в США Никита боится быть "внуком Пугачёвой"
Ситуация под Авдеевкой в контексте расстановки политических сил на Западе Алексей Гончаров Тибет: от британской колонии до китайской провинции Сергей Лебедев Эсминец США перехватил йеменские крылатые ракеты в Красном море. Это война? Любовь Степушова
Мария Захарова назвала успех песни Кати Лель "Мой мармеладный" пощёчиной Западу
Роналду удивил фанатов: футболист попросил судью не назначать пенальти
Бойкот олигархов: почему Рублёвка отказывается приглашать Максима Галкина*
Бойкот олигархов: почему Рублёвка отказывается приглашать Максима Галкина*
Последние материалы
Наркологи рассказали о скрытом "симптоме Буратино" у пьяниц
Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Пулково 28 ноября возобновили штатную работу
Гинеколог Вергасова назвала упражнение, которое улучшает интимную жизнь девушек
Немецкий генерал Катер предрёк Украине тяжёлую зиму из-за российских атак
Добронравов, Прытков, Вдовиченков: стал известен актерский состав новой экранизации "Онегина"
Эксперт Осипова рассказала россиянам, от каких работодателей надо бежать
Садальский о конфискации у олигархов РФ арены "Хельсинки": понятно, куда наши патриоты вкладывали деньги
Канцлер ФРГ Шольц пообещал поддерживать Украину, несмотря на проблемы с бюджетом
Экс-премьер Британии призвала США вернуть себе мировое лидерство
В Госдуме выявлено шесть случаев ковида
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников