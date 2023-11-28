Продюсер Шахиди раскрыл гонорары, которые требуют звезды на Новый год

Для артистов, готовых выступать на корпоративных мероприятиях, декабрь становится наиболее прибыльным месяцем. В предновогодний период спрос на таких исполнителей огромен, и некоторые из них соглашаются провести 3-4 выступления за один вечер.

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К сожалению, публично доступной информации о гонорарах практически не существует. Однако Табриз Шахиди - продюсер, руководитель "империи музыки", поделился данными о стоимости выступлений некоторых артистов.

В этом году Филипп Киркоров, Баста и группа "Руки Вверх!" стали одними из самых высокооплачиваемых исполнителей. За выступление на корпоративном мероприятии их можно пригласить за 8-10 миллионов рублей. Выступление Полины Гагариной, Шамана, Анны Асти и группы "Звери" обойдется дешевле — от 6 до 8 миллионов рублей.

По словам Шахиди, Леонид Агутин и Zivert запросили за выступление на корпоративе от 4 до 6 миллионов рублей, а минимальную цену установили Владимир Пресняков и Клава Кока — от 3 до 4 миллионов рублей.

Влияние на гонорары оказали колебания курса рубля и уход с российской сцены некоторых артистов. Кроме того, различные факторы также влияют на увеличение стоимости выступлений звезд, сообщает "Общественная служба новостей".

Табриз Шахиди отметил, что некоторые артисты предпочитают остаться в Москве в декабре, чтобы провести больше корпоративных концертов и заработать больше денег.

Гонорары звёзд: кто зарабатывает больше всех?