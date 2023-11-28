Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одноклассники выбросили девочку в окно школы в Москве
Певца Прохора Шаляпина в центре Москвы чуть не задушил чемпион мира по дзюдо
Учёные доказали, что томатный сок снижает уровень холестерина
Какие комнатные цветы любят тесные горшки
Politico: в Польше сформировано "правительство-зомби" на 14 дней
Глава СКР Бастрыкин потребовал пересмотреть решение по делу об убийстве подростка на Урале
В Приморском крае действуют новые мошеннические схемы через мессенджеры
В России будет увеличено число атомных подводных лодок из семейства "Ясень"
Россиянам стали выдавать бесплатные визы для поездок в Шри-Ланку

Телеведущий Дмитрий Дибров призвал дам в засаленных халатах следить за внешним видом

Шоу-бизнес

Российский телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что он счастлив уже 14 лет в браке со своей четвёртой женой Полиной Наградовой, несмотря на большую разницу в возрасте. Они воспитывают троих сыновей, и, по словам Диброва, их брак основан на глубокой любви и понимании друг друга.

Телеведущий Дмитрий Дибров призвал дам в засаленных халатах следить за внешним видом
Фото: "Дмитрий Дибров 2021" by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0.

Телеведущий считает, что мужчины уходят от женщин, которые не ухаживают за собой и не следят за своим видом. В результате они ищут молодых женщин.

"Да смени ты свой засаленный халат на что-нибудь интересное этим вечером", — со знанием дела заявил многодетный отец.

Дибров призывает представительниц прекрасного пола задуматься о себе и атмосфере в семье. Он подчёркивает важность интимной близости, которая наполняет семью эмоциональным теплом.

В гостях у ведущего "Кто хочет стать миллионером?" | Дом 400м²
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Россиян предупредили о шторме в 15 регионах страны

Штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение российских городов, сообщили в ВНИИ ГОЧС.

ВНИИ ГОЧС: шторм может обрушиться на 15 регионов России
Владимир Пресняков: уехавший в США Никита боится быть "внуком Пугачёвой"
Владимир Пресняков заявил, что уехавший в США Никита боится быть "внуком Пугачёвой"
Мария Захарова назвала успех песни Кати Лель "Мой мармеладный" пощёчиной Западу
Российские ракеты ударили по стратегическому авиазаводу в Киеве
Эсминец США перехватил йеменские крылатые ракеты в Красном море. Это война? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
Роналду удивил фанатов: футболист попросил судью не назначать пенальти
В возрасте 38-ми лет не стало российского актёра, снявшегося в сериале "Невский"
Бойкот олигархов: почему Рублёвка отказывается приглашать Максима Галкина*
Бойкот олигархов: почему Рублёвка отказывается приглашать Максима Галкина*
Последние материалы
Глава СКР Бастрыкин потребовал пересмотреть решение по делу об убийстве подростка на Урале
В Приморском крае действуют новые мошеннические схемы через мессенджеры
В России будет увеличено число атомных подводных лодок из семейства "Ясень"
Россиянам стали выдавать бесплатные визы для поездок в Шри-Ланку
Пролежавшую несколько часов в сугробе девочку подключили к ИВЛ в Екатеринбурге
Морские беспилотники России помогут отобрать у ВСУ Днепр
В Вологодской области заменят около 240 лифтов до истечения срока службы
Pronews: врачи назвали ангиосаркому первым знаком, предупреждающим о появлении агрессивного рака
Украина вышла из соглашения стран СНГ о социальных гарантиях для ветеранов
В Швеции автомобили Tesla будут оборудованы регистрационными номерами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников