Российский телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что он счастлив уже 14 лет в браке со своей четвёртой женой Полиной Наградовой, несмотря на большую разницу в возрасте. Они воспитывают троих сыновей, и, по словам Диброва, их брак основан на глубокой любви и понимании друг друга.

Фото: "Дмитрий Дибров 2021" by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0.