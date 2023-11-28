Российский телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что он счастлив уже 14 лет в браке со своей четвёртой женой Полиной Наградовой, несмотря на большую разницу в возрасте. Они воспитывают троих сыновей, и, по словам Диброва, их брак основан на глубокой любви и понимании друг друга.
Телеведущий считает, что мужчины уходят от женщин, которые не ухаживают за собой и не следят за своим видом. В результате они ищут молодых женщин.
"Да смени ты свой засаленный халат на что-нибудь интересное этим вечером", — со знанием дела заявил многодетный отец.
Дибров призывает представительниц прекрасного пола задуматься о себе и атмосфере в семье. Он подчёркивает важность интимной близости, которая наполняет семью эмоциональным теплом.
Штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение российских городов, сообщили в ВНИИ ГОЧС.