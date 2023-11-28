Телеведущий Дмитрий Дибров призвал дам в засаленных халатах следить за внешним видом

Российский телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что он счастлив уже 14 лет в браке со своей четвёртой женой Полиной Наградовой, несмотря на большую разницу в возрасте. Они воспитывают троих сыновей, и, по словам Диброва, их брак основан на глубокой любви и понимании друг друга.

Фото: "Дмитрий Дибров 2021" by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0.

Телеведущий считает, что мужчины уходят от женщин, которые не ухаживают за собой и не следят за своим видом. В результате они ищут молодых женщин.

"Да смени ты свой засаленный халат на что-нибудь интересное этим вечером", — со знанием дела заявил многодетный отец.

Дибров призывает представительниц прекрасного пола задуматься о себе и атмосфере в семье. Он подчёркивает важность интимной близости, которая наполняет семью эмоциональным теплом.

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