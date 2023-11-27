Наталья Горчакова раскрыла подробности отношений Пьехи с сыном: "Стас молодец"

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стас Пьеха, несмотря на развод с Натальей Горчаковой, активно участвует в жизни своего сына Пети. Певец обеспечивает мальчика всем необходимым и постоянно поддерживает контакт с ним, чем радует свою бывшую жену. Хотя они живут далеко друг от друга, Петя регулярно записывает видео для папы, рассказывая о своих увлечениях.

Фото: prt scr youtube.com/Яна Чурикова

Стас выразил желание видеться со своим наследником чаще. Он активно участвует в жизни сына, интересуется его увлечениями, игрушками и успехами в подготовке к школе. Несмотря на свою самокритичность в роли отца, Пьеха финансово поддерживает семью и активно взаимодействует в сложных ситуациях, таких как проблемы в школе.

"Стас молодец, он очень хороший папа, дает столько, что просто не унести, некуда девать", — передаёт слова Натальи Starhit.

Однако артисту трудно устроить встречи с сыном из-за их географического разделения, так как мальчик живет с матерью в Санкт-Петербурге. Несмотря на это, Пьеха выражает желание периодически приглашать сына в Москву, хотя ему страшно представить, как они будут взаимодействовать наедине.

Стас сохраняет дружеские отношения с бывшей супругой, избегая подробностей разлуки при общении с сыном. Он планирует обсудить эту тему с мальчиком, когда тот подрастет.

#честныйразвод - Стас Пьеха