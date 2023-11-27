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Запятнавший свою честь в США фигурист Ягудин продолжил пить в России

1:45
Шоу-бизнес

Звезда фигурного катания и четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин после победы на Олимпиаде-2002 пережил всплеск славы, но его карьера приняла неожиданный оборот.

Запятнавший свою честь в США фигурист Ягудин продолжил пить в России
Фото: Wikipedia by Tatarstan.ru is licensed under CC BY 4.0

После успешных выступлений в американских шоу и первого ареста в 1999 году за нарушение дисциплины во время "Тура Коллинза", Ягудин столкнулся с новой проблемой — алкогольной зависимостью. Эта зависимость привела к его аресту в 2003 году в штате Коннектикут за вождение в нетрезвом виде.

Хотя уровень алкоголя в крови Ягудина был незначительным, произошедший инцидент стал важным поворотом в его жизни. Спортсмен признал свою вину, прошел тесты и был выпущен под залог. Однако этот эпизод оставил негативный след в его карьере: он лишился контрактов и был вынужден провести некоторое время в вытрезвителе, а также пройти курсы по безопасности на дорогах.

Спустя несколько лет Ягудин вспоминал об этом инциденте как о важном уроке, который он запомнил навсегда. После этого он вернулся к выступлениям в шоу Stars on Ice, но не задержался в США на долго.

Сосредоточившись на гастролях по России, работе на телевидении и создании семьи, Ягудин все равно не отказался от умеренного потребления алкоголя, утверждая, что главное — не переступать человеческие границы.

"Я не считаю, что алкоголь — это зло. Пить можно всё что угодно", — передаёт слова фигуриста "Советский спорт".

Ранее сообщалось, что певец Владимир Пресняков признался, что расставался с Подольской из-за спиртного.

Алексей Ягудин — о Загитовой, Бузовой, Карпович, Плющенко и романах «Ледникового периода»
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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