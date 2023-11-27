Собчак показала нежности Полины Гагариной и её возлюбленного

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

36-летняя певица Полина Гагарина не скрывает своих чувств к танцору из своего коллектива, 35-летнему Станиславу Микову. Пара появилась вместе на показе модного бренда Yana Dress, где их соседями были телеведущая Ксения Собчак и певица Наталья Ионова.

Фото: телеграмм аккаунт Ксении Собчак

Собчак выразила восхищение парой, подчеркнув, насколько счастливыми кажутся Полина и Станислав вместе. Танцор работает в коллективе Гагариной уже пять лет, их отношения начались после развода певицы с фотографом Дмитрием Исхаковым.

Ранее, Станислав был в браке с танцовщицей, но пара рассталась, и теперь танцор полностью посвятил себя отношениям с Полиной.

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