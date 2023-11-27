Декабрьская афиша "Главного Новогоднего Концерта" в Москве подняла волнение в сети из-за участия Кристины Орбакайте, дочери Аллы Пугачёвой, чьи ранние высказывания вызвали негодование.
Совпадение с премьерой телесериала, где Орбакайте играет ключевую роль, добавило полемики. Защитники певицы отмечают, что она не несет ответственности за слова матери, в то время как критики указывают на российских артистов санкционированных на Западе, с которыми Орбакайте будет выступать.
Спор разгорается в соцсетях, в то время как кинокритик Леонид Павлючик поддерживает право Орбакайте на творчество без политических оценок.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.