Дочь Пугачёвой собирается вернуться в Россию и дать концерт, чем вызвало негодование у россиян

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Декабрьская афиша "Главного Новогоднего Концерта" в Москве подняла волнение в сети из-за участия Кристины Орбакайте, дочери Аллы Пугачёвой, чьи ранние высказывания вызвали негодование.

Фото: википедия

Совпадение с премьерой телесериала, где Орбакайте играет ключевую роль, добавило полемики. Защитники певицы отмечают, что она не несет ответственности за слова матери, в то время как критики указывают на российских артистов санкционированных на Западе, с которыми Орбакайте будет выступать.

Спор разгорается в соцсетях, в то время как кинокритик Леонид Павлючик поддерживает право Орбакайте на творчество без политических оценок.

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