Иван Охлобыстин ходатайствует об условно-досрочном освобожении Михаила Ефремова.
Охлобыстин напомнил, что осуждённому за ДТП со смертельным исходом Михаилу Ефремову 10 ноября исполнилось 60 лет.
"Очень беспокоит здоровье Миши. Он старается. Но он больной насквозь. Его нужно оттуда забирать. Он давно уже всё осознал, сразу осознал", — написал артист в своём Telegram-канале.
Звезда сериала "Интерны" уверен, что для больного человека режим колонии очень опасен. Охлобыстин опасается, что у Ефремова выпадут все зубы из-за "меловой воды".
"Молимся, но никак мы не можем на это УДО повлиять", — объяснил Охлобыстин.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.