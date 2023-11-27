Охлобыстин рассказал о пошатнувшемся здоровье Михаила Ефромова в колонии

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин ходатайствует об условно-досрочном освобожении Михаила Ефремова.

Фото: ВК-аккаунт Михаила Ефремова

Охлобыстин напомнил, что осуждённому за ДТП со смертельным исходом Михаилу Ефремову 10 ноября исполнилось 60 лет.

"Очень беспокоит здоровье Миши. Он старается. Но он больной насквозь. Его нужно оттуда забирать. Он давно уже всё осознал, сразу осознал", — написал артист в своём Telegram-канале.

Звезда сериала "Интерны" уверен, что для больного человека режим колонии очень опасен. Охлобыстин опасается, что у Ефремова выпадут все зубы из-за "меловой воды".

"Молимся, но никак мы не можем на это УДО повлиять", — объяснил Охлобыстин.