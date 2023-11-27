Бывшая жена популярного певца Стаса Пьехи, модель Наталия Горчакова сообщила, что их с певцом сын Петя из-за плохого поведения сменил уже три школы.
По словам Горчаковой, её сын растёт "хулиганистым и внесистемным". По словам женщины, она не ставит перед мальчиком каких-либо запретов, уточняя, однако, что всё, что угодно, можно вытворять только в своей собственной комнате. При этом в учебном заведении всё же необходимо следовать правилам, подчеркнула модель в шоу "Звёзды сошлись".
Горчакова призналась, что в школе сын ведёт себя плохо, пререкается с преподавателями и всё время держит её в напряжении.
Женщина добавила, что иногда Петя вытворяет такое, что об этом стыдно рассказывать. В качестве примера она рассказала об одном случае со школьного праздника.
"Был конкурс рассмешить Царевну Несмеяну. Никто не мог этого сделать. Петя подошел и выругался таким отборным матом. Там был такой шок. Его отстранили на неделю из школы", — вспомнила Горчакова.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.