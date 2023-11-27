Бывшая жена Стаса Пьехи пожаловалась, что их сыну из-за хулиганства пришлось сменить три школы

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая жена популярного певца Стаса Пьехи, модель Наталия Горчакова сообщила, что их с певцом сын Петя из-за плохого поведения сменил уже три школы.

Фото: prt scr youtube.com/Яна Чурикова

По словам Горчаковой, её сын растёт "хулиганистым и внесистемным". По словам женщины, она не ставит перед мальчиком каких-либо запретов, уточняя, однако, что всё, что угодно, можно вытворять только в своей собственной комнате. При этом в учебном заведении всё же необходимо следовать правилам, подчеркнула модель в шоу "Звёзды сошлись".

Горчакова призналась, что в школе сын ведёт себя плохо, пререкается с преподавателями и всё время держит её в напряжении.

Женщина добавила, что иногда Петя вытворяет такое, что об этом стыдно рассказывать. В качестве примера она рассказала об одном случае со школьного праздника.

"Был конкурс рассмешить Царевну Несмеяну. Никто не мог этого сделать. Петя подошел и выругался таким отборным матом. Там был такой шок. Его отстранили на неделю из школы", — вспомнила Горчакова.

Стас Пьеха — сын, личная жизнь, шоу «Маска», психологические проблемы