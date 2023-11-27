Певица Ханна и Пашу покрестили младшую дочь Камиллу

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Ханна (Анна Курьянова) решила поделиться со своими подписчиками трогательным событием. Певица и ее супруг Пашу (Павел Курьянов) покрестили младшую дочь Камиллу.

Фото: Личный аккаунт Ханны в Instagram by Ханна

Опубликованные фото и видео в запрещенной соцсети позволяют предположить, что у Ханны тёплые и доверительные отношения со своими подписчиками, так как она делится с ними не только творческими достижениями, но и личными событиями. Правда лицо девочки, звезда так и не показала.

Super.ru пишет, что судя по кадрам, таинство проходило в роскошном особняке Ханны и Пашу.

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