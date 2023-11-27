Режиссёр Фёдор Бондарчук долгое время сохраняет молчание о спецоперации на Украине.

Российский режиссёр Фёдор Бондарчук недавно привлёк внимание СМИ своим отсутствием на публичных мероприятиях и существенным похудением. Однако он решил развеять слухи и в конце сентября 2023 года появился на премьерном показе фильма "Повелитель ветра". Весь вечер Бондарчук был рядом со своей супругой и не отводил от неё глаз.

Фото: prt scr youtube.com/Кино в деталях

После начала СВО на Украине представители отечественной киноиндустрии проявили свою позицию относительно происходящих событий. Некоторые поддержали проведение специальной военной операции, в то время как другие высказались против неё и покинули страну. В отличие от них Бондарчук предпочёл оставаться в тишине, не высказывая своей позиции, несмотря на то, что его супруга Паулина Андреева подписала открытое письмо сценаристов Российской Федерации о ситуации на Украине и высказывалась на эту тему в социальных сетях.

В августе 2023 года актёр Александр Петров опубликовал фотографию с режиссёром в своих социальных сетях. Фанаты заметили, что Бондарчук выглядит очень худым и нездоровым. Многие предположили, что режиссёр может поддерживать такую форму, чтобы соответствовать своей молодой жене.

Однако в августе 2023 года эстрадный артист Леонид Агутин раскрыл в интервью с журналисткой Надеждой Стрелец на YouTube, что Бондарчук страдает от алкогольной зависимости.

В 2012 году режиссёр и его бывшая жена Светлана стали дедушкой и бабушкой. Бондарчук поделился, что он очень любит и бережно относится к своим внучкам, считая их главной ценностью в своей жизни. Он назвал их своими ангелами, пишет News. ru.

В марте 2016 года после 25 лет брака режиссёр и Светлана Бондарчук развелись. В официальном заявлении пара заявила, что сохраняет взаимное уважение к своим родным и остаются близкими людьми.

С 2019 года Бондарчук вступил в официальный брак с актрисой Полиной Андреевой. Многие считали, что она стала причиной развода режиссёра и его бывшей жены Светланы. Однако сестра Бондарчук Наталья опровергла это.

"В последние годы у них всё было непросто. Света не понимала его сложную нервную организацию. Любила, но не понимала", — говорила Бондарчук "ЭГ".

Два года назад у пары родился сын Иван. Они предпочитают не делиться подробностями о своей личной жизни с прессой. Наталья Бондарчук однажды поделилась некоторыми моментами о мальчике.

"Такой симпатичный! Вот прям наш — бондарчуковский!" — рассказывала о племяннике Наталья Бондарчук.

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