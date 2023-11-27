Анфиса Чехова получила пугающее поздравление с Днём матери, которое вызвало серьёзные вопросы интернет-пользователей.

Телеведущая опубликовала открытку, которую ей подарил 10-летний сын Соломон.

Поздравление удивило даже саму звезду.

"Отчим, отзовись!. Может, я чего о себе не знаю?" — написала Чехова в сторис своего микроблога под снимком с открыткой от сына.