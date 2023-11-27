Анфиса Чехова получила пугающее поздравление с Днём матери, которое вызвало серьёзные вопросы интернет-пользователей.
Телеведущая опубликовала открытку, которую ей подарил 10-летний сын Соломон.
"Любимому отчиму и маме. Люблю, поздравляю, в попу пальчик я вставляю", — написал ребёнок матери.
Поздравление удивило даже саму звезду.
"Отчим, отзовись!. Может, я чего о себе не знаю?" — написала Чехова в сторис своего микроблога под снимком с открыткой от сына.
Ранее Анфиса Чехова ответила на вопросы о поцелуях с сыном.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.