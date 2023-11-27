Алла Пугачёва резко упала в глазах россиян

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачева оказалась под пристальным вниманием негативного антирейтинга, представляющего артистов, которые не смогли оправдать ожидания своих соотечественников. Последние исследования ВЦИОМ подтвердили, что Алла Борисовна стала объектом разочарования для российской аудитории, вызывая у них глубокое недовольство. Поклонники, ранее восхищавшиеся Пугачевой как непревзойденной исполнительницей, теперь описывают ее не просто как певицу, а как личность, которая вызывает стыд даже среди звезд.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Однако Алла Пугачева — не единственная, кто оказался в фокусе негативного внимания антирейтинга. Ее бывший супруг Филипп Киркоров также стал объектом недовольства публики из-за своих частых пластических операций и провокационного поведения. В последнее время он привлекает внимание не только своими музыкальными достижениями.

Еще одной артисткой, оказавшейся в центре разочарования, является Ольга Бузова. Молодая певица не смогла оправдать доверие своих поклонников, часто попадая в скандалы и привлекая критику своим поведением. Антирейтинг выдвигает ее как артистку, которая не соответствует ожиданиям общества и не способна поддерживать свой статус, сообщает "В Татарстане".

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