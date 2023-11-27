Звезда "Дома-2" Юлия Ефременкова с близнецами попала в автомобильную аварию

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В автомобиль бывшей участницы "Дома-2" Юлии Ефременковой с близнецами врезалась фура.

Фото: ВК-аккаунт Юлии Ефременковой

Юлия Ефременкова путешестовала с маленькими сыновьями по Краснодарскому краю. Звезда телешоу направлялась в столицу, однако планы были нарушены автомобильной аварией.

Экс-участница телестройки уверена, что врезавшийся в бок её автомобиля водитель фуры виноват в аварии, так как нарушил правила дорожного движения.

Серьёзных травм участникам ДТП удалось избежать.

Юлию Ефременнкову приписывают к "золотому составу" "Дома-2". Её пригашали на перезагрузку проекта, когда из реалити-шоу ушла Ольга Бузова.