В автомобиль бывшей участницы "Дома-2" Юлии Ефременковой с близнецами врезалась фура.
Юлия Ефременкова путешестовала с маленькими сыновьями по Краснодарскому краю. Звезда телешоу направлялась в столицу, однако планы были нарушены автомобильной аварией.
Экс-участница телестройки уверена, что врезавшийся в бок её автомобиля водитель фуры виноват в аварии, так как нарушил правила дорожного движения.
Серьёзных травм участникам ДТП удалось избежать.
Юлию Ефременнкову приписывают к "золотому составу" "Дома-2". Её пригашали на перезагрузку проекта, когда из реалити-шоу ушла Ольга Бузова.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.