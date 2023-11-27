Наталья Бочкарёва употребляла кокаин во время беременности

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущая актриса ситкома "Счастливы вместе", Наталья Бочкарева, в интервью на канале "Макарена" вспомнила трудный период своей жизни, связанный со скандалом по обнаружению наркотиков у неё.

Фото: Wikipedia by Vladimir Morozov is licensed under CC BY-SA 4.0

Актриса утверждает, что в тот момент была беременна, что становится ещё одним аргументом в защиту своей невиновности. Она подчеркнула свою роль образцовой матери, активно участвующей в жизни своих детей.

Бочкарева выразила благодарность своему окружению, которое поддерживало её, и рассказала о том, как прошла через сложные моменты. Видео задержания актрисы с наркотиками в её белье стало вирусным в 2019 году, но уголовное дело было закрыто, и Бочкарева лишь лишилась водительских прав.

Как Бочкарева загладила вину за хранение кокаина