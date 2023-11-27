В ходе интервью с Лаурой Джугелией певец Владимир Пресняков открыл душу и признался, что в начале их отношений он сталкивался с проблемами алкогольной зависимости, что вызвало беспокойство окружающих, включая подруги Натальи Подольской.
Однако музыканту удалось преодолеть этот период своей жизни, и, как он подчеркнул, его брак с Натальей — награда от бога. Пресняков признал, что в определенный момент осознал свою готовность к браку с Натальей, несмотря на то, что ранее не рассматривал эту возможность.
Пара пришла к пониманию того, как близко были к расставанию, что добавляет глубину и значимость их любви.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.