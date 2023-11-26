"Ну ее, эту трезвость": певица Слава

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Слава, настоящее имя которой Анастасия Сланевская, объявила в своем блоге, что снова начала употреблять алкоголь и за это время похудела на пять килограммов. Она выразила свое отношение к трезвости и предпочла наслаждаться алкогольными напитками. После концерта певица заявила, что намерена поднять бокал за здоровье своих поклонников.

Фото: соцсети певицы Славы

Блогер Айза-Лилуна Ай выразила резкую критику в адрес Славы, утверждая, что певица романтизирует потребление спиртного. Айза активно поддерживает здоровый образ жизни и оказывает помощь людям, борющимся с зависимостью. Она выразила разочарование тем, что Слава поощряет употребление алкоголя, противореча здоровому образу жизни, который она пропагандирует.

В ответ Слава заявила, что любит пить и собирается продолжать это делать.

Слава — неравный брак, роман со стриптизером, алкоголь, экстрасенсорные способности