"Она не очень умная": отец Фриске о Маше Распутиной

Маша Распутина, высказавшая грубое отношение к покойной Жанне Фриске после выступления на концерте, вызвала негодование отца покойной певицы, Владимира Борисовича. Он утверждает, что Распутина оскорбляла Жанну даже после ее смерти, и объясняет такое поведение певицы ее характером. Владимир Борисович подчеркивает, что Жанна Фриске всегда была добрым человеком, избегающим конфликтов, и выражает свое огорчение по поводу высказываний Маши Распутина.
Маша Распутина известна своей склонностью к провокационным высказываниям. В телешоу "Ты не поверишь!" на НТВ она решила подвергнуть критике своих коллег, обратив внимание на их использование услуг пластических хирургов, что, по ее мнению, распространено в российском шоу-бизнесе.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.