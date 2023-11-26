"Она не очень умная": отец Фриске о Маше Распутиной

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Маша Распутина, высказавшая грубое отношение к покойной Жанне Фриске после выступления на концерте, вызвала негодование отца покойной певицы, Владимира Борисовича. Он утверждает, что Распутина оскорбляла Жанну даже после ее смерти, и объясняет такое поведение певицы ее характером. Владимир Борисович подчеркивает, что Жанна Фриске всегда была добрым человеком, избегающим конфликтов, и выражает свое огорчение по поводу высказываний Маши Распутина.

Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

Маша Распутина известна своей склонностью к провокационным высказываниям. В телешоу "Ты не поверишь!" на НТВ она решила подвергнуть критике своих коллег, обратив внимание на их использование услуг пластических хирургов, что, по ее мнению, распространено в российском шоу-бизнесе.

Маша Распутина оскорбила Жанну Фриске «Я ее знать не знаю»