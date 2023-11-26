Ольга Бузова удивила отца неожиданным подарком на концерте в Москве

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова, выдержавшая три сольных концерта подряд в период кризиса, завоевала титул самой обсуждаемой звезды. Ее выступления в столичном "Известия Hall" включали три шоу, каждое из которых привлекло аншлаг и вызвало множество сенсаций.

Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

На первом концерте бывший бойфренд Бузовой, Дава, появился с букетом наперевес. Все три дня в вип-партере артистку поддерживали ее близкие, в том числе отец Игорь Дмитриевич Бузов, несмотря на давний развод с матерью звезды. Именно с новой спутницей отец явился на сольный концерт дочери.

Ольга приготовила особый сюрприз для отца, объявив о нем прямо со сцены в честь его юбилея. Она выразила свою любовь к отцу и обещала ему особый подарок.

"Главный подарок, который ты получишь от меня в юбилей — ты скоро в нём будешь жить", — передаёт слова Ольги "Комсомольская Правда".

Завершив выступление, Бузова поблагодарила отца за жизнь и подчеркнула важность бережного отношения и уважения к родителям.

Ранее стало известно, что деньги для Бузовой — не главное.

Ольга Бузова: «Я не девочка для битья. Поверьте, я столько могу сказать про многих!»