Ольга Бузова удивила отца неожиданным подарком на концерте в Москве

Ольга Бузова, выдержавшая три сольных концерта подряд в период кризиса, завоевала титул самой обсуждаемой звезды. Ее выступления в столичном "Известия Hall" включали три шоу, каждое из которых привлекло аншлаг и вызвало множество сенсаций.
На первом концерте бывший бойфренд Бузовой, Дава, появился с букетом наперевес. Все три дня в вип-партере артистку поддерживали ее близкие, в том числе отец Игорь Дмитриевич Бузов, несмотря на давний развод с матерью звезды. Именно с новой спутницей отец явился на сольный концерт дочери.
Ольга приготовила особый сюрприз для отца, объявив о нем прямо со сцены в честь его юбилея. Она выразила свою любовь к отцу и обещала ему особый подарок.
"Главный подарок, который ты получишь от меня в юбилей — ты скоро в нём будешь жить", — передаёт слова Ольги "Комсомольская Правда".
Завершив выступление, Бузова поблагодарила отца за жизнь и подчеркнула важность бережного отношения и уважения к родителям.
Ранее стало известно, что деньги для Бузовой — не главное.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.