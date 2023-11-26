Певец SHAMAN признался, что равнодушен к спиртному

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец SHAMAN, беседуя с порталом PROZvezd, поделился, что он полностью безразличен к алкогольными напитками.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Он добавил, что уже целый месяц не употребляет сладкого. Это, по его словам, легко делать, когда это происходит по личному желанию, а не из-за необходимости. Он также выразил свою полную безразличие к алкоголю, отметив, что предпочитает пить воду в больших количествах. Особенно ему нравится теплая вода с температурой около 60 градусов, считая это очень полезным.

Кроме того, SHAMAN уточнил, что обычно просит близких и родственников не дарить ему подарки на день рождения, поскольку он может приобрести все необходимое сам. Певец отметил, что окружающие нормально восприняли его решение не устраивать праздник в честь своего дня рождения. Он также поделился воспоминанием о том, что даже свадьбу из чугуна он отмечал вместе со своей супругой Еленой Мартыновой через видеозвонок, так как в тот день он находился на гастролях.

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