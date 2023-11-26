Певец SHAMAN признался, что равнодушен к спиртному

Певец SHAMAN, беседуя с порталом PROZvezd, поделился, что он полностью безразличен к алкогольными напитками.
Он добавил, что уже целый месяц не употребляет сладкого. Это, по его словам, легко делать, когда это происходит по личному желанию, а не из-за необходимости. Он также выразил свою полную безразличие к алкоголю, отметив, что предпочитает пить воду в больших количествах. Особенно ему нравится теплая вода с температурой около 60 градусов, считая это очень полезным.
Кроме того, SHAMAN уточнил, что обычно просит близких и родственников не дарить ему подарки на день рождения, поскольку он может приобрести все необходимое сам. Певец отметил, что окружающие нормально восприняли его решение не устраивать праздник в честь своего дня рождения. Он также поделился воспоминанием о том, что даже свадьбу из чугуна он отмечал вместе со своей супругой Еленой Мартыновой через видеозвонок, так как в тот день он находился на гастролях.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.