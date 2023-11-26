Журналисты узнали, куда исчез Гоша Куценко и что он говорил о СВО

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Гоша Куценко уже долгое время отсутствует на экране и на общественных мероприятиях. Он также редко взаимодействует с представителями прессы. В своей статье портал News. Ru рассказывает, чем в настоящее время занимается артист.

Фото: wikipedia.org by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

Родившийся в Запорожье, Украина, Куценко, тем не менее, поддерживает Россию в конфликте и участвует в мероприятиях на Донбассе, где выступает перед бойцами.

"Этим ребятам действительно нужна поддержка, и это становится очевидным, когда ты общаешься с ними", — пояснил актер.

Также артист объяснил причину своего отсутствия на Первом канале. Он утверждает, что его фамилия оказалась в каком-то черном списке, из-за чего его не приглашают в проекты.

"Когда мне исполнилось 50 лет, меня исключили из всех передач. Хотя мне хотелось бы, чтобы меня поздравили, например, у Урганта в его программе. Но, кажется, у меня там запрет", — сообщил Куценко.

Тем не менее актер продолжает заниматься своей профессиональной деятельностью, выступая в театре и снимаясь в кино.