У Марины Хлебниковой были обнаружены серьезные проблемы с сердцем

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У Марины Хлебниковой выявлены серьезные проблемы с сердцем, включая аритмию и ишемическую болезнь. Диагнозы стали известны после того, как певица случайно получила травму ноги и обратилась в больницу. Врачи, обрабатывая рану, провели обследование и выявили указанные сердечные проблемы. Теперь Хлебникова находится под постоянным наблюдением кардиолога, который контролирует её лечение.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Кроме того, певица сталкивается с проблемами артрита, и для облегчения боли ей приходится принимать сильные препараты. Несмотря на это, представитель Хлебниковой подчеркнул, что артистка продолжает активно выступать и не выходит из рабочего графика.

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