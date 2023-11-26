У Марины Хлебниковой были обнаружены серьезные проблемы с сердцем

У Марины Хлебниковой выявлены серьезные проблемы с сердцем, включая аритмию и ишемическую болезнь. Диагнозы стали известны после того, как певица случайно получила травму ноги и обратилась в больницу. Врачи, обрабатывая рану, провели обследование и выявили указанные сердечные проблемы. Теперь Хлебникова находится под постоянным наблюдением кардиолога, который контролирует её лечение.
Кроме того, певица сталкивается с проблемами артрита, и для облегчения боли ей приходится принимать сильные препараты. Несмотря на это, представитель Хлебниковой подчеркнул, что артистка продолжает активно выступать и не выходит из рабочего графика.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.