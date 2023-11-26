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Певица Ольга Бузова подшутила над пришедшим на ее концерт с цветами Давой

1:20
Шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова снова шутит над своим бывшим возлюбленным, блогером по имени Дава (настоящее имя — Давид Манукян), который явился на ее концерт с букетом цветов, сообщает портал «СтарХит».

Певица Ольга Бузова подшутила над пришедшим на ее концерт с цветами Давой
Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

В ходе выступления 25 ноября на площадке «Известия Hall» Бузова заметила Манукяна с обширной корзиной роз, которую блогер сам вынес на сцену. В ответ певица озвучила шутливый комментарий: «Ну хоть что-то у него осталось хорошее… Хороший вкус к хорошей музыке, к хорошей девочке».

Ранее, 23 ноября, Бузова также пошутила, что Манукян тоскует по ней, после появления в сети видео, где Дава исполняет в караоке песню Бузовой «Водица».

В конце октября стало известно, что Бузова и Дава участвовали в реалити-шоу «Сокровища императора», где впервые после разрыва они встретились на одном проекте. Съемки проходили в Китае, где Бузова выступала в роли ведущей, а Манукян стал участником. После участия в проекте Дава снова начал подписываться на социальные сети певицы и активно выражать свое восхищение, что привлекло внимание подписчиков бывшей пары.

ОЛЬГА БУЗОВА ПРО ПРИМИРЕНИЕ С ДАВОЙ, СЛЕЗЫ И МОНДРАЖ/ ПРО 3 КОНЦЕРТА И ЗАВЕТНУЮ МЕЧТУ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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