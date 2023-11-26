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Актер Ди Каприо рассказал, что Шерон Стоун заплатила за его прорывную роль

1:15
Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо рассказал о том, как актриса Шерон Стоун внесла значительный вклад в его карьеру, и как он выразил ей благодарность. Информация об этом появилась в E! News.

Актер Ди Каприо рассказал, что Шерон Стоун заплатила за его прорывную роль
Фото: prt scr youtube.com/Oscars

В 1995 году Стоун настояла на том, чтобы режиссер Сэм Рейми включил 20-летнего Ди Каприо в актерский состав вестерна "The Quick and the Dead". Студия отказывалась предоставлять возможность начинающей звезде, и Стоун согласилась оплатить ему гонорар из собственных средств. Эта роль стала ключевой, и карьера молодого актера начала стремительно развиваться.

Ди Каприо отметил, что он выражал благодарность Шерон Стоун многократно. Он не уверен, отправлял ли ей какие-то конкретные подарки в знак признательности, но признался, что ему трудно было в полной мере отплатить ей за её поддержку.

Также актер упомянул, что Стоун взяла на себя расходы на гонорар за роль в другом проекте, где играл Рассел Кроу. Ди Каприо предположил, что Стоун, вероятно, оценила их предыдущие совместные работы, такие как "Ромпер стомпер" и "Гилберт Грейп".

Как Шэрон Стоун помогла Леонардо Ди Каприо стать знаменитым актером
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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