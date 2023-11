Актер Ди Каприо рассказал, что Шерон Стоун заплатила за его прорывную роль

Леонардо Ди Каприо рассказал о том, как актриса Шерон Стоун внесла значительный вклад в его карьеру, и как он выразил ей благодарность. Информация об этом появилась в E! News.

В 1995 году Стоун настояла на том, чтобы режиссер Сэм Рейми включил 20-летнего Ди Каприо в актерский состав вестерна "The Quick and the Dead". Студия отказывалась предоставлять возможность начинающей звезде, и Стоун согласилась оплатить ему гонорар из собственных средств. Эта роль стала ключевой, и карьера молодого актера начала стремительно развиваться.

Ди Каприо отметил, что он выражал благодарность Шерон Стоун многократно. Он не уверен, отправлял ли ей какие-то конкретные подарки в знак признательности, но признался, что ему трудно было в полной мере отплатить ей за её поддержку.

Также актер упомянул, что Стоун взяла на себя расходы на гонорар за роль в другом проекте, где играл Рассел Кроу. Ди Каприо предположил, что Стоун, вероятно, оценила их предыдущие совместные работы, такие как "Ромпер стомпер" и "Гилберт Грейп".

