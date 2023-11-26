На концерте группы "Любэ" в кемеровской филармонии произошла драка, в которой приняло участие около десять человек из Кузбасса. Видео с потасовкой опубликовано в группе "Инцидент Кемерово".
По словам автора, это была пьяная потасовка, возникшая в результате перебора алкоголя в ожидании концерта. В то же время он отметил, что сам концерт был отличным.
Причины конфликта неизвестны. В драке участвовали как мужчины, так и женщины. Во время конфликта артисты исполняли песню "Солдаты", но затем были вынуждены прервать выступление и остановить трансляцию концерта в социальных сетях.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.