В Кемерове на концерте группы "Любэ" произошла массовая драка

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На концерте группы "Любэ" в кемеровской филармонии произошла драка, в которой приняло участие около десять человек из Кузбасса. Видео с потасовкой опубликовано в группе "Инцидент Кемерово".

Фото: openverse by RiverRatt3 is licensed under CC BY-SA 2.0.

По словам автора, это была пьяная потасовка, возникшая в результате перебора алкоголя в ожидании концерта. В то же время он отметил, что сам концерт был отличным.

Причины конфликта неизвестны. В драке участвовали как мужчины, так и женщины. Во время конфликта артисты исполняли песню "Солдаты", но затем были вынуждены прервать выступление и остановить трансляцию концерта в социальных сетях.

ЛЮБЭ - Солдат