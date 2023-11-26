Дочь Дмитрия Маликова и хоккеист Кирилл Капризов вновь воссоединились после временного расставания. Встречавшиеся около года, они расстались из-за географической дистанции — Стефания проживает в Москве, а Кирилл играет за клуб НХЛ "Миннесота Уайлд" в США. Однако, согласно информации из окружения пары, они снова вместе, и, по слухам, хотят заключить брак.
Журналисты программы "Ты не поверишь!" на НТВ узнали, что влюбленные возобновили отношения после небольшого перерыва.
В квартире Кирилла в США все еще висит их совместное фото. Лето они провели вместе, путешествуя по Италии. Капризов поделился в интервью, что провел отпуск с девушкой.
Дмитрию Маликову, видимо, нравится жених его дочери, хотя он не называет его имя, описывая его как серьезного молодого человека. Сама Стефания, окончив МГИМО, предпочла заняться международной журналистикой и владеет собственным бизнесом в сфере моды. Живя отдельно от родителей в центре Москвы, она обеспечивает себя сама, сообщает "Комсомольская Правда".
Ранее певец Дмитрий Маликов рассказал, какой сюрприз готовит на свадьбу Александра Петрова.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.