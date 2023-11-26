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Хоккеист Кирилл Капризов и Стефания Маликова снова начали встречаться

1:18
Шоу-бизнес

Дочь Дмитрия Маликова и хоккеист Кирилл Капризов вновь воссоединились после временного расставания. Встречавшиеся около года, они расстались из-за географической дистанции — Стефания проживает в Москве, а Кирилл играет за клуб НХЛ "Миннесота Уайлд" в США. Однако, согласно информации из окружения пары, они снова вместе, и, по слухам, хотят заключить брак.

Хоккеист Кирилл Капризов и Стефания Маликова снова начали встречаться
Фото: Личный Instagram*-аккаунт Стефании Маликовой

Журналисты программы "Ты не поверишь!" на НТВ узнали, что влюбленные возобновили отношения после небольшого перерыва.

В квартире Кирилла в США все еще висит их совместное фото. Лето они провели вместе, путешествуя по Италии. Капризов поделился в интервью, что провел отпуск с девушкой.

Дмитрию Маликову, видимо, нравится жених его дочери, хотя он не называет его имя, описывая его как серьезного молодого человека. Сама Стефания, окончив МГИМО, предпочла заняться международной журналистикой и владеет собственным бизнесом в сфере моды. Живя отдельно от родителей в центре Москвы, она обеспечивает себя сама, сообщает "Комсомольская Правда".

Ранее певец Дмитрий Маликов рассказал, какой сюрприз готовит на свадьбу Александра Петрова.

Стефания Маликова - интервью для LET's Talk MGIMO.
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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