Хоккеист Кирилл Капризов и Стефания Маликова снова начали встречаться

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь Дмитрия Маликова и хоккеист Кирилл Капризов вновь воссоединились после временного расставания. Встречавшиеся около года, они расстались из-за географической дистанции — Стефания проживает в Москве, а Кирилл играет за клуб НХЛ "Миннесота Уайлд" в США. Однако, согласно информации из окружения пары, они снова вместе, и, по слухам, хотят заключить брак.

Фото: Личный Instagram*-аккаунт Стефании Маликовой

Журналисты программы "Ты не поверишь!" на НТВ узнали, что влюбленные возобновили отношения после небольшого перерыва.

В квартире Кирилла в США все еще висит их совместное фото. Лето они провели вместе, путешествуя по Италии. Капризов поделился в интервью, что провел отпуск с девушкой.

Дмитрию Маликову, видимо, нравится жених его дочери, хотя он не называет его имя, описывая его как серьезного молодого человека. Сама Стефания, окончив МГИМО, предпочла заняться международной журналистикой и владеет собственным бизнесом в сфере моды. Живя отдельно от родителей в центре Москвы, она обеспечивает себя сама, сообщает "Комсомольская Правда".

Ранее певец Дмитрий Маликов рассказал, какой сюрприз готовит на свадьбу Александра Петрова.

Стефания Маликова - интервью для LET's Talk MGIMO.