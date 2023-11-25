Уехавшая в отпуск Ирина Пегова удивила фанатов своей фигурой

1:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная актриса Ирина Пегова наслаждается заслуженным отпуском на Мальдивах. Со своими подписчикам в социальных сетях она поделилась впечатлениями, загрузив фотографии с тропического острова.

Фото: Личный Instagram*-аккаунт Ирины Пеговой

"Уже третий день в раю!" — поделилась Пегова эмоциями от отдыха в своих социальных сетях.

Поклонники не перестают восхищаться формами Ирины, подчеркивая, что отпуск положительно сказался на ее внешности. 45-летняя звезда, к тому же, недавно похудела на 15 килограмм, при этом не прибегая к строгой диете. Она признается, что основу своего рациона составляют овощи и нежирное мясо, а также активно занимается танцами для поддержания физической формы.

Помимо успешной кинокарьеры, Ирина — мать дочери Татьяны, родившейся в браке с актером Дмитрием Орловым. Супружество завершилось разводом, и, несмотря на скандальное разделение имущества, Ирине достались московская квартира и дом в Нижегородской области, сообщает "Комсомольская Правда".

В отличие от бывшего мужа, Ирина не нашла своего второго супруга, хотя дочь активно подбирает кандидатов для своей матери. В интервью актриса деликатно отмечает, что ее дочь становится настоящим "сватом" и даже предлагает варианты возможных женихов.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова устроила скандал в соцсети, опубликовав фото из бани в черном бикини.

Интервью с Ириной Пеговой об учебе в ГИТИСе 18.11.2017