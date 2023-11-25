Известная актриса Ирина Пегова наслаждается заслуженным отпуском на Мальдивах. Со своими подписчикам в социальных сетях она поделилась впечатлениями, загрузив фотографии с тропического острова.
"Уже третий день в раю!" — поделилась Пегова эмоциями от отдыха в своих социальных сетях.
Поклонники не перестают восхищаться формами Ирины, подчеркивая, что отпуск положительно сказался на ее внешности. 45-летняя звезда, к тому же, недавно похудела на 15 килограмм, при этом не прибегая к строгой диете. Она признается, что основу своего рациона составляют овощи и нежирное мясо, а также активно занимается танцами для поддержания физической формы.
Помимо успешной кинокарьеры, Ирина — мать дочери Татьяны, родившейся в браке с актером Дмитрием Орловым. Супружество завершилось разводом, и, несмотря на скандальное разделение имущества, Ирине достались московская квартира и дом в Нижегородской области, сообщает "Комсомольская Правда".
В отличие от бывшего мужа, Ирина не нашла своего второго супруга, хотя дочь активно подбирает кандидатов для своей матери. В интервью актриса деликатно отмечает, что ее дочь становится настоящим "сватом" и даже предлагает варианты возможных женихов.
Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова устроила скандал в соцсети, опубликовав фото из бани в черном бикини.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.