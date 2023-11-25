Анастасия Волочкова устроила скандал в соцсети, опубликовав фото из бани в черном бикини

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова разместила снимок из бани на своей личной странице в запрещенной в России социальной сети Instagram*.

Фото: личный аккаунт инстаграм Анастасии Волочковой

На фото знаменитость предстала в черном бикини и цветных тапочках, демонстрируя естественность без макияжа.

Пост вызвал разнообразные реакции пользователей, среди которых были как критические комментарии о физической форме балерины, так и положительные отзывы ее поклонников, выражающих восхищение красотой и изяществом.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова встала в защиту Алины Загитовой: "Все, что она наденет, будет прекрасным!"

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Анастасия Волочкова опять попала в скандал