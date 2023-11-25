Анастасия Волочкова устроила скандал в соцсети, опубликовав фото из бани в черном бикини

Балерина Анастасия Волочкова разместила снимок из бани на своей личной странице в запрещенной в России социальной сети Instagram*.
На фото знаменитость предстала в черном бикини и цветных тапочках, демонстрируя естественность без макияжа.
Пост вызвал разнообразные реакции пользователей, среди которых были как критические комментарии о физической форме балерины, так и положительные отзывы ее поклонников, выражающих восхищение красотой и изяществом.
Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова встала в защиту Алины Загитовой: "Все, что она наденет, будет прекрасным!"
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.