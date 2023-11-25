Исполнительница хитов "Алмаз" и "Подорожник-трава" Алиса Мон редко появляется в обществе, поэтому своим появлением на концерте в Кремле вызвала настоящий ажиотаж. На сцене она исполнила свои знаменитые песни, а за кулисами попросила не сравнивать ее с Аллой Пугачёвой.
"Её (Аллу Борисовну) в пример мне не надо ставить. Мне вообще многие вещи, что она вытворяла и вытворяет по сегодняшней день, непонятны", — приводит слова певицы "Московский Комсомолец".
Сама Алиса поделилась, что в ее жизни не происходит ничего особенного, но как и все, она переживает за страну и уверена в ее победе.
В настоящее время звезда, которой исполнилось 59 лет, не спешит выходить замуж, предпочитая наличие друга, с которым можно поделиться радостями и переживаниями. Важно, чтобы это был мужчина ее возраста, так как с молодыми ей неудобно общаться, и она мечтает о том, чтобы они находились в одном измерении.
Ранее сообщалось, что поэт Пеленягрэ назвал причину русофобии Лаймы Вайкуле.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.