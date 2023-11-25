Алиса Мон попросила не сравнивать её с "вытворяющей непонятные вещи" Пугачёвой

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Исполнительница хитов "Алмаз" и "Подорожник-трава" Алиса Мон редко появляется в обществе, поэтому своим появлением на концерте в Кремле вызвала настоящий ажиотаж. На сцене она исполнила свои знаменитые песни, а за кулисами попросила не сравнивать ее с Аллой Пугачёвой.

Фото: Wikipedia by Лев Леонидович Медведев is licensed under CC BY-SA 4.0

"Её (Аллу Борисовну) в пример мне не надо ставить. Мне вообще многие вещи, что она вытворяла и вытворяет по сегодняшней день, непонятны", — приводит слова певицы "Московский Комсомолец".

Сама Алиса поделилась, что в ее жизни не происходит ничего особенного, но как и все, она переживает за страну и уверена в ее победе.

В настоящее время звезда, которой исполнилось 59 лет, не спешит выходить замуж, предпочитая наличие друга, с которым можно поделиться радостями и переживаниями. Важно, чтобы это был мужчина ее возраста, так как с молодыми ей неудобно общаться, и она мечтает о том, чтобы они находились в одном измерении.

Ранее сообщалось, что поэт Пеленягрэ назвал причину русофобии Лаймы Вайкуле.

Алиса Мон - Алмаз (Official Video, 1997)