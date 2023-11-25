"Не важно, какой размер": Ольга Бузова раскрыла подробности отношений с Давой

Ольга Бузова после концерта в "Известия Hall" рассказала о своих отношениях к блогеру Даве (Давиду Манукяну).
Певица призналась, что в период своих отношений с ним не обращала внимания на внешние параметры, такие как зубы, размеры и кошелек. Она подчеркнула, что любовь приходит спонтанно, и когда она наступает, перестают иметь значение заранее составленные списки требований к партнеру.
"Я любила и была любима. И там уже неважно, какой размер, какие зубы", — приводит слова Ольги News.Ru.
Бузова отметила, что не желает высказываться о генетике блогера, так как не видела его натуральные зубы, но добавила, что любовь делает все эти детали несущественными. Она выразила уважение к своему выбору, подчеркнув, что важным для нее является любовь, а не внешние критерии. Певица подчеркнула, что деньги для нее не имеют значения, а главное — это наличие любви.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова "чуть не отключилась" на концерте в Москве.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.