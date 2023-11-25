"Не важно, какой размер": Ольга Бузова раскрыла подробности отношений с Давой

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова после концерта в "Известия Hall" рассказала о своих отношениях к блогеру Даве (Давиду Манукяну).

Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Певица призналась, что в период своих отношений с ним не обращала внимания на внешние параметры, такие как зубы, размеры и кошелек. Она подчеркнула, что любовь приходит спонтанно, и когда она наступает, перестают иметь значение заранее составленные списки требований к партнеру.

"Я любила и была любима. И там уже неважно, какой размер, какие зубы", — приводит слова Ольги News.Ru.

Бузова отметила, что не желает высказываться о генетике блогера, так как не видела его натуральные зубы, но добавила, что любовь делает все эти детали несущественными. Она выразила уважение к своему выбору, подчеркнув, что важным для нее является любовь, а не внешние критерии. Певица подчеркнула, что деньги для нее не имеют значения, а главное — это наличие любви.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова "чуть не отключилась" на концерте в Москве.

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