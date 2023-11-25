Люся Чеботина назвала самых красивых мужчин шоу-бизнеса

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В мире российского шоу-бизнеса, по словам певицы Люси Чеботиной, все мужчины считаются красавцами. В своей ранней юности она восхищалась Филиппом Киркоровым, но среди зарубежных звезд Чеботина выделяет всего лишь троих: актеров Джареда Лето, Зака Эфрона и Ченнинга Татума.

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Джаред Лето, Зак Эфрон и Ченнинг Татум — это иностранные представители, которые привлекли внимание артистки. В контексте российского шоу-бизнеса, красота встречается повсюду, начиная от Сергея Лазарева и заканчивая Филиппом Киркоровым. Люсия Чеботина делится своими воспоминаниями, утверждая, что в её детстве Филипп был её кумиром, а затем внимание привлек Стас Михайлов.

Люся Чеботина - ПСЕВДОМОДЕЛИ