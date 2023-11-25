В мире российского шоу-бизнеса, по словам певицы Люси Чеботиной, все мужчины считаются красавцами. В своей ранней юности она восхищалась Филиппом Киркоровым, но среди зарубежных звезд Чеботина выделяет всего лишь троих: актеров Джареда Лето, Зака Эфрона и Ченнинга Татума.
Джаред Лето, Зак Эфрон и Ченнинг Татум — это иностранные представители, которые привлекли внимание артистки. В контексте российского шоу-бизнеса, красота встречается повсюду, начиная от Сергея Лазарева и заканчивая Филиппом Киркоровым. Люсия Чеботина делится своими воспоминаниями, утверждая, что в её детстве Филипп был её кумиром, а затем внимание привлек Стас Михайлов.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.